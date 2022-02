Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat joi negocieri ”constructive” care au avut loc cu o zi inainte la Paris, intre reprezentanti ai Ucrainei si Rusiei, mediate de Franta si Germania, in vederea unei dezamorsari a crizei in centrul careia se afla tara sa, relateaza AFP.

- Tensiunile dintre Ucraina si Rusia au crescut de luni de zile, dupa ce Kremlinul a adunat aproximativ 100.000 de soldati langa granitele Ucrainei, noteaza Reuters, intr-un material grafic in care prezinta evolutia concentrarii militare operate de Moscova. Imagini surprind cum aratau unele zone din jurul…

- Tarile occidentale sprijina fara rezerve Ucraina si promit Rusiei consecinte foarte grele in cazul unei agresiuni. Este mesajul dupa videoconferinta liderilor europeni cu presedintele american, Joe Biden.

- Refuzul Germaniei de a se alatura celorlalte state membre ale NATO in a livra arme Ucrainei i-a deranjat pe aliati si a ridicat intrebari in legatura cu hotararea Berlinului de a se opune Rusiei, se arata intr-o analiza a agentiei americane de presa Associated Press, citat de Agerpres. Chestiunea…

- Președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus Vladimir Putin urmeaza sa aiba joi o convorbire telefonica în încercarea de a detensiona criza legata de Ucraina, aceasta fiind a doua discuție dintre cei doi în decurs de o luna, informeaza BBC. Cei doi lideri vor discuta despre…

- Rusia a trimis mercenari in zonele separatiste din Ucraina, pentru a intari capacitatea acestor regiuni de a lupta contra guvernului legitim de la Kiev. Potrivit unor surse citate de presa occidentala, mercenari ruși au ajuns in estul Ucrainei in ultimele saptamani. Cațiva cetațeni de naționalitate…

- Comandatul suprem al trupelor aliate din Europa, generalul Tod Wolters, a sugerat ca NATO ar trebui sa stabileasca o prezența militara in Bulgaria și Romania dupa concentrarea armatei Rusiei in apropierea graniței cu Ucraina, a informat sambata ziarul german Der Spiegel, preluat de agenția Reuters .…

- Președintele a anunțat ca a descoperit o lovitura de stat planuita pentru saptamana viitoare in Ucraina. Volodimir Zelenski a spus in cadrul unei conferințe de presa ca a fost planuit un complot., noteaza Reuters . Președintele a descoperit o lovitura de stat planuita in Ucraina Cu toate acestea, președintele…