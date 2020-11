Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu (75 de ani) i-a adresat o rugaminte lui Leo Messi (33 de ani) la finalul partidei dintre Barcelona și Dinamo Kiev, scor 2-1, in grupele Ligii Campionilor. Formația lui Mircea Lucescu nu s-a facut de ras pe Camp Nou, in ciuda absențelor numeroase provocate de coronavirus. Imediat dupa…

- Meciul de fotbal FC Barcelona - Dinamo Kiev, programat miercuri in Liga Campionilor, ar putea fi amanat din cauza numarului mare de cazuri de Covid-19 cu care se confrunta echipa ucraineana, antrenata de Mircea Lucescu, scrie presa internationala, anunța AGERPRES.Dinamo Kiev a sosit luni la…

- Mircea Lucescu, antrenorul in varsta de 75 de ani al lui Dinamo Kiev a facut o paralela intre a lucra cu tinerii și a lucra cu marile staruri ale fotbalului. Barcelona și Dinamo Kiev se infrunta miercuri, 4 noiembrie, in grupa G a Champions League. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro…

- Echipa pregatita de Mircea Lucescu (75 de ani), Dinamo Kiev, a fost invinsa pe teren propriu cu scorul de 0-2, de Juventus Torino marți seara in prima etapa a grupei G din Liga Campionilor. Alvaro Morata a deschis scorul in minutul 46. Portarul ucrainienilor a respins in fața o minge, iar atacantul…

- Tudor Baluța (21 de ani, mijlocaș defensiv) a fost prezentat oficial de Dinamo Kiev, fiind primul roman pe care Mircea Lucescu il va antrena la formația din capitala Ucrainei. Baluța a fost imprumutat un an de la Brighton. Va purta tricoul cu numarul 6 la Dinamo Kiev, formație care are opțiunea unui…

- A cincea aventura cu o echipa diferita in grupele Ligii Campionilor, de data asta Dinamo Kiev, incepe pentru Mircea Lucescu pe 20 octombrie, la Kiev. Dinamo are primul meci impotriva fostului elev al antrenorului roman in Italia (la Brescia și Inter), Andrea Pirlo. Continua apoi in deplasare la Budapesta,…

- Mircea Lucescu a obținut marți primul trofeu din mandatul de antrenor la Dinamo Kiev. A ciștigat Supercupa Ucrainei dupa o victorie in fața fostei sale echipe, Șahtior, scor 3-1. O dovada clara ca antrenorul roman este pregatit sa intrerupa dominația rivalei, pe care chiar el a inceput-o in lungul mandat…