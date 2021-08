Stiri pe aceeasi tema

- In urma alegerilor de vineri, Ion Dumitrel este noul președinte al liberalilor din Alba, dupa ce a caștigat in fața lui Mircea Hava cu 260 de voturi la 152 de voturi. Post-ul Mircea Hava pierde șefia PNL Alba. Ion Dumitrel e noul președinte al liberalilor din județ apare prima data in ProAlba .

- Mircea Hava a pierdut funcția de președinte al PNL Alba in confruntarea cu Ion Dumitrel, la capatul unei ședințe de peste 5 ore. In sala au fost prezenți 403 delegați, cu drept de vot. Știre in actualizare S-a incheiat momentan o perioada de tensiuni fara precedent in interiorul organziației locale…

- „Schimbarea la fața” in PNL Alba: Ion Dumitrel este noul Președinte al partidului, in urma alegerilor interne „Schimbarea la fața” in PNL Alba : Ion Dumitrel este noul Președinte al partidului, in urma alegerilor interne Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel este noul Președinte al Partidului…

- Mircea Hava, la alegerile interne ale PNL Alba: „Ar fi culmea sa ma prezint. Eu n-am nevoie de susținerea nimanui” Mircea Hava, la alegerile interne ale PNL Alba: „Ar fi culmea sa ma prezint. Eu n-am nevoie de susținerea nimanui” „Ar fi culmea sa ma prezint. Eu n-am nevoie de susținerea nimanui. Am…

- Ion Dumitrel, la alegerile interne in PNL Alba: „Eu n-am ajuns Președinte la Consiliul Județean pana n-am știut fiecare groapa din drum” Ion Dumitrel: „Eu n-am ajuns Președinte la Consiliul Județean pana n-am știut fiecare groapa din drum” Ion Dumitrel, candidat la funcția de Președinte al PNL Alba,…

- Conferința Județeana a PNL Alba a inceput vineri la Casa de Cultura a Sindicatelor, in prezența celor cateva sute de delegați care iși vor alege noua conducere. Mircea Hava și Ion Dumitrel candideaza la funcția de președinte al filialei, iar oamenii lor se confrunta și ei pentru aproape fiecare funcție…

- SURSE: Ion Dumitrel și-a depus candidatura la șefia PNL Alba. Ce va face Mircea Hava? SURSE: Ion Dumitrel și-a depus candidatura la șefia PNL Alba. Ce va face Mircea Hava? Potrivit unor surse ZiarulUnirea.ro, Ion Dumitrel și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al PNL Alba. Astazi pana la…

- Ion Dumitrel este singurul care și-a depus pana acum candidatura pentru funcția de președinte al PNL Alba, potrivit unor surse din partid. Duminica, 1 august, este ultima zi pana la care membrii de partid care vor funcții in organizația județeana a partidului iși mai pot depune candidatura. Mircea…