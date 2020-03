Stiri pe aceeasi tema

- Satenii dintr-o localitate de langa Modena, din regiunea Emilia-Romagna, au avut surpriza vietii lor cand au dat drumul la robinet și in loc de apa, curgea vin. Totul s-a petrecut din cauza unei defecțiuni, scrie Mediafax.Miracolul s-a lamurit in scurt timp, dupa ce instalatorii si-au dat…

- Satenii dintr-o localitate de langa Modena, din regiunea Emilia-Romagna, au avut surpriza vietii lor cand au dat drumul la robinet și in loc de apa, curgea vin. Totul s-a petrecut din cauza unei defecțiuni.

- Numai in 24 de ore au murit 27 de italieni, toți cu varste de peste 65 de ani, cu excepția unui barbat care avea doar 50 de ani, dar și alte patologii. 88% din numarul total de persoane infectate se afla in regiunile Lombardia, Emilia Romagna și Veneto. Cei mai mulți raman in Lombardia, unde sunt și…

- La cererea autoritaților italiene, pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, Ferrari a inchis fabrica de la Maranello, precum și muzeele de la Maranello și Modena, noteaza automoto.it. Din cauza masurilor de precauție impotriva raspandirii epidemiei de coronavirus, Ferrari a inchis porțile muzeelor…

- Trei persoane care au calatorit cu un microbuz din Italia în România au fost plasate în carantina în orașul Galați. Este vorba despre doi barbați și o femeie care au plecat din Brescia, potrivit Mediafax. Potrivit prefectului județului Galați, cei trei au fost preluați de…

- Nu mai puțin de 10 orase din nordul Italiei, mai exact din provincia Lombardia, au intrat in carantina din cauza coronavirusului, potrivit RT. Autoritatile locale au inchis intreprinderile, magazinele si scolile, iar 42 de meciuri de fotbal din ligile inferioare au fost...

- Marți seara, localnicii din Chinteni s-au trezit cu întreruperea furnizarii gazelor naturale din pricina unei defecțiuni la conducta medie de distribuție. Echipele de intervenție ale EON Gaz și CPL Concordia s-au aflat în teren pâna la ora 02:00. Miercuri dimineața, Lucia…

- Meciul Napoli – Parma, contand pentru etapa a XVI-a a campionatului Italiei, ar putea fi amanat din cauza pagubelor provocate la stadion de o furtuna, noteaza presa italiana potrivit news.roO furtuna a lovit Napoli noaptea trecuta si dimineata s-a constatat ca acoperisul stadionului este afectat.…