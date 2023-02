(VIDEO) Miracol! Cel puţin şapte copii au fost salvaţi vineri Salvatorii, ghemuiti sub placi de beton si soptind „Inshallah” (cu voia lui Allah), au intins cu grija mainile in moloz si au trecut apoi de la unul la altul un nou-nascut care a supravietuit timp de patru zile impreuna cu mama lui in cladirea prabusita, transmite vineri Reuters. Cu ochii larg deschisi, bebelusul turc Yagiz Ulas, in varsta de 10 zile, a fost invelit intr-o patura termica stralucitoare si dus vineri la un centru medical mobil din Samandag, in provincia Hatay. Echipele de interventie au transportat-o pe o targa si pe mama lui, ametita si palida, insa constienta, potrivit imaginilor… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

