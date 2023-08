VERSURI OBSCENE… Controversatul traper Gheboasa a susținut, zilele trecute, inainte de a ajunge la Untold, un concert in municipiul Vaslui. Evenimentul a avut loc la Clubul Pescarilor, iar in public s-au aflat mai mulți copii cu varste intre 10 și 14 ani, unii dintre ei neinsoțiți de parinți. Melodiile traperului Gheboasa sunt pline de versuri […] Articolul VIDEO | Minori de 10-11 ani, din Vaslui, prezenți la un concert cu versuri obscene: “ce țiganca frumoasa, cum da din gao_za” apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .