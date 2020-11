Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Bode a declarat ca Executivul Ludovic Orban a reusit, in 12 luni de guvernare sa modernizeze 350 de kilometri de retea de drumuri, dintre care 90 de kilometri nou construiti vor fi dati in folosire pana la finalul lui 2020. Ministrul Transporturilor a mai spus ca au fost semnate in acest an…

- „Pentru toate proiectele am identificat ritmul de lucru, iar rezultatele cred ca le putem vedea cu totii. In sectorul infrastructurii de transport, in cele 12 luni de guvernare, iata ca am reusit sa modernizam peste 350 de kilometri de retea de drumuri, dintre care 90 de kilometri de autostrada noi…

- Premierul Ludovic Orban a oferit o scena mai rar intalnita, mai ales la nivel guvernamental. Orban a participat la Orban la recepția lucrarilor de modernizare DN5 București - Adunații Copaceni, județul Giurgiu, ulterior avand loc o conferința de presa la care au participat și ministrul Transporturilor,…

- Ministrul Tranporturilor, Lucian Bode, a anunțat ca o aeronava Tarom este pregatita pentru a-l transfera in strainatate pe medicul erou, ranit in timpul tragediei de la secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Decizia va fi luata duminica dimineața la Spitalul Floreasca din București, transmite…

- Tronsonul de autostrada Rasnov-Cristian, varianta ocolitoare a municipiului Bacau si lotul 1 al autostrazii Sebes-Turda vor fi gata pana la sfarsitul acestui an, a anuntat, joi, ministrul de resort, Lucian Bode, in cadrul conferintei online RoInvest, potrivit Agerpres. "Am preluat in noiembrie anul…

- Un cutremur de foarte mica adâncime, având magnitudinea de 3,1, s-a produs duminica dimineața aproape de granița cu Bulgaria, în zona de demarcație dintre județele Calarași și Giurgiu. Potrivit Institutului Național de Fizica a Pamântului, cutremurul a avut loc la o adâncime…

- ”Metroul Drumul Taberei se va deschide dupa semnarea procesului verbal de receptie. Iar semnarea procesului verbal de receptie, in momentul de fata, mai depinde doar de cateva obiectii din partea ISU- despre care am discutat si cu domnul ministru si cu conducerea Metrorx – pentru care se lucraza”, a…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat vineri, la Bors, la inaugurarea unui nou punct de trecere a frontierei, ca niciun tronson din Autostrada Transilvania nu mai este blocat in acest moment si "nu va ramane muzeu", el prezentand si o situatie actuala a lucrarilor de pe Autostrada A3 Transilvania.…