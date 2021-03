In curand se vor depune ofertele pentru lotul 2 al segmentului Lugoj-Deva al autostrazii A1, dupa ce s-a ajuns la un acord cu fostul constructor, a anuntat, miercuri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, intr-un briefing sustinut la Palatul Victoria, dupa sedinta de Guvern. "Cea mai importanta veste, pentru toata Romania: pe Lugoj-Deva, pe lotul 2, pe zona aceea cu tunelele ursilor, suntem de vreo 4 ani intr-un blocaj, astazi in sfarsit s-a ajuns la un acord pe acest lot cu fostul constructor, a fost o reziliere abuziva in 2017, constructorul a castigat, anul trecut a…