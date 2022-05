Editorial: Jurnal de cuplu. Viata in doi intr-un apartament cu chirie

Zen in aparatamentul de la etajul trei E verde etern in balconul meu de la etajul trei. Mirosul de cafea inunda bucataria noastra modesta, dar primitoare. E dimineata. El a plecat la munca. I am spus ca il iubesc din pragul usii si inca ma intreb ce am facut ca… [citeste mai departe]