- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, spune ca a aflat de incidentul de la Spitalul „Victor Babeș” din Capitala in jurul orei 18.30, insa secretarul de stat Andreea Moldovan afirma ca ministrul a fost la spital la ora 17.00. Raed Arafat a precizat ca a fost sunat de Voiculescu dupa ora 18.00.

