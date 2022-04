Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, susține ca situatia pandemica din China din acest moment nu are legatura cu cea din Europa. Ministrul Sanatații, intrebat daca sunt justificate temerile ca ar putea crește din nou numarul de cazuri in Romania ca in China, in ultimele saptamani, a declarat ca…

- „Astazi au fost 18 de mii de cazuri inregistrate. Chiar daca numarul este in scadere rapida, nu sunt puține și așteptam un moment optim ca aceste restricții sa permita și desfașurarea in siguranța a activitații publice. Nu are rost sa ne angajam la termene, dar cu siguranța termenul va fi rapid in momentul…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, anunța ca Romania a ajuns in vaful valului 5 al pandemiei de coronavirus, iar saptamana urmatoare vom avea confirmarea. „Sunt semne ca acolo suntem, in varful valului 5. Saptamana care urmeaza vom avea confirmarea. Opinia mea e ca marți, zi care masoara situația…

- ”Utilizarea mastii la tulpina Omicron este cel mai important element” Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. FOTO: gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Tendinta de crestere a indicatorilor care arata modul în care evolueaza pandemia se va mentine pentru înca aproximativ…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, crede ca in zece zile Romania va intra pe un trend descrescator al acestui val pandemie, estimand ca saptamana viitoare vom depasi 40.000 de cazuri zilnic. Rafila a fost intrebat, sambata, intr-o conferinta de presa, la ce sa ne asteptam in zilele urmatoare avand…

- Șase studii de laborator au aratat ca medicamentul experimental Molnupiravir este eficient impotriva variantei Omicron a coronavirusului. Molnupiravirul, precum și pastila rivala de la Pfizer au fost autorizate in Statele Unite in decembrie și sunt considerate instrumente importante impotriva Omicron.…