Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a semnat, marți, contractul pentru proiectarea Spitalului Regional Craiova, care urmeaza sa fie realizat de compania turceasca NKY Architects & Engineers, pentru 25,7 milioane de lei fara TVA, in termen de un an. Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a susținut ca, „daca in 2015 ar fi pornit investiția cum am gandit-o cu guvernul de atunci, prin Compania Naționala de Investiții, acum am fi taiat panglica”. Alexandru Rafila a apreciat ca spitalul va putea fi dat in folosința la finalul anului 2027. „E important ca pacienții sa aiba acces cat mai facil și cat…