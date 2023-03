Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a incercat o data in plus sa dea vina pe Occident pentru razboiul din Ucraina, insa participantii la Dialogul Raisina, o conferinta pe teme geopolitice care a avut loc vineri la New Delhi, si-au facut simtit dezacordul, transmite sambata dpa, conform Agerpres.…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, si ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, au vorbit mai putin de 10 minute, joi, in marja reuniunii G20 de la New Delhi, potrivit unui oficial al Departamentului de Stat al SUA. Este prima intalnire fata in fata a sefilor diplomatiei de la Washington…

- Intr-un document publicat, vineri, la un an de la inceperea razboiului, Ministerul de Externe de la Beijing a cerut reluarea discuțiilor de pace, incetarea sancțiunilor unilaterale și și-a subliniat opoziția fața de utilizarea armelor nucleare. Documentul in 12 puncte, intitulat „Pozitia Chinei cu privire…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca, pana in prezent, 21 de cetateni romani au fost repatriati, dupa cutremurul din Turcia. El a adaugat, referitor la Siria, ca nu au existat solicitari de repatriere, pana acum. „21 de cetateni romani au fost repatriati, pana acum. De altfel, azi cinci…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat joi, 2 februarie, ca Occidentul cauta sa transforme Republica Moldova, fosta republica sovietica, in „urmatoarea Ucraina”.”Este avuta acum in vedere R. Moldova pentru acest rol”, a sustinut Lavrov intr-un interviu pentru televiziunea publica…

- O alerta de raid aerian a fost declarata in ultimele momente in toata Ucraina, relateaza Sky News. Alerta vine in contextul in care forțele rusești continua sa bombardeze și sa bombardeze marți orașe și localitați din estul și sudul Ucrainei. Ieri, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat…

- Rusia se pregateste sa organizeze o ofensiva majora in primele doua luni ale anului 2023, a declarat ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, citat de Ukrinform. „Capacitatea Rusia de a desfașura o ofensiva de amploare ar putea fi refacuta undeva pana la sfarsitul lunii ianuarie, februarie, cred…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a reacționat, marți, dupa ce Ambasada Ucrainei de la București a primit doua plicuri suspecte, in contextul in care zeci de reprezentanțe diplomatice ucrainene din Europa au primit plicuri cu substanțe explozive sau „colete insangerate” și ochi de animale.…