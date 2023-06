Stiri pe aceeasi tema

- Ministra Ligia Deca a fost confruntata joi de ziariști in timpul briefingului de presa organizat dupa Ședința de guvern, pe tema masurilor luate de executiv pentru a opri greva din educație. O reporterița i-a demonstrat ministrei Deca, fost consilier al președintelui Iohannis, ca memorandumul pentru…

- Ministrul Educatiei Ligia Deca ignora nemulțumirile profesorilor și arata ca, prin ordonanța adoptata joi de Guvern toate salariile din sistemul de educatie cresc, așa cum au propus liderii sindicali. Ea a facut un apel la profesori sa renunțe la protest pentru ca elevii din anii terminali sa poata…

- Noi negocieri vor avea loc joi intre premierul Nicolae Ciuca și liderii sindicatelor din Educație, imediat dupa ședința de Guvern pentru aprobarea OUG cu creșterile promise pentru profesori, dar respinse de aceștia. Ședința de Guvern este programata la ora 12.00, iar intalnirea cu sindicatele la ora…

- Profesorii nu sunt de acord sa semneze niciun acord chiar girat de președintele Klaus Iohannis, așa cum li s-a propus. Ei vor salarii majorate printr-un act normativ. In paralel cu negocierile pe care sindicaliștii le duc la Guvern, cadrele didactice din marile orașe au ieșit in strada și in a zecea…

- PNL și PSD s-au ințeles, deocamdata, ca noul Guvern cu premier Marcel Ciolacu sa aiba 18 ministere fața de 20 cate sunt acum. Secretarul general al PNL, Lucian Bode, care nu se va regasi, cel mai probabil, in viitorul Executiv, a declarat, vineri, ca negocierile vor fi reluate luni, data pana la care…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a transmis, miercuri, președintelui Klaus Iohannis, propunerea de numire in funcția de procuror șef al DIICOT a procurorului DIICOT Alina Albu. Alina Albu a fost intervievata a doua oara de ministrul Justiției, dupa avizul negativ al CSM, dat dupa primul interviu.…

- Proiectele de legi ale Educatiei au fost aprobate in sedinta de Guvern de miercuri si vor fi transmise pentru dezbatere si adoptare in Parlament, in procedura de urgenta, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca. Ministrul educației a declarat, miercuri, dupa ședința de Guvern, ca proiectele au toate…

- Proiectul de Hotarare de guvern privind inghețarea prețului RCA urma sa fie discutat și aprobat in ședința de guvern de azi, dar a fost retras. “In privința proiectului de plafonare a prețului RCA pregatit la propunerea Autoritații de Supraveghere Financiara, acesta nu figureaza pe ordinea de zi, deoarece…