Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, sustine, miercuri, de la ora 10.00, o conferinta de presa online, pe tema masurilor active adoptate de Guvern pentru piata muncii, potrivit Ministerului Muncii. Evenimentul va fi transmis pe pagina de Facebook a Ministerului Muncii…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, susține, vineri, o declarație de presa privind condițiile de munca ale romanilor in Germania. Publicata de Ministerul Muncii și...

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat luni, la audierea in comisiile reunite de specialitate din Parlament, ca a cerut o verificare in Germania cu privire la sesizarile legate de conditiile de munca ale lucratorilor romani din aceasta tara. "Am cerut o verificare pe teritoriul…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, alaturi de secretarul de stat Alin Ignat și președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munci, Victor Picu, vor susține, vineri, de la...

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, presedintele Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptie (ANDPDCA), Madalina Turza, si secretarul de stat din cadrul Ministerului Muncii, Alin Ignat, sustin vineri, de la ora 12:00, o declaratie de presa…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS), Violeta Alexandru, presedintele Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptie (ANDPDCA), Madalina Turza, si secretarul de stat din cadrul MMPS, Alin Ignat, vor sustine vineri, de la ora 12:00, o declaratie de presa…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), Violeta Alexandru, președintele Autoritații Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopție (ANDPDCA), Madalina Turza, și secretarul...

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, va sustine vineri, de la ora 14:00, o declaratie de presa online in legatura cu modul in care a decurs pana acum depunerea documentelor pentru obtinerea somajului tehnic, sprijinul oferit de Guvern pe perioada starii de urgenta. …