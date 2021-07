Stiri pe aceeasi tema

- "Trebuie sa ramanem mobilizati in continuare in conditiile in care varianta Delta prezinta un pericol crescut prin gradul de raspandire rapid pe care il are si este foarte important ca, inca de pe acum, sa se lucreze la planuri de actiune incepand cu septembrie, atunci cand se vor fi terminat concediile…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, i-a indemnat duminica pe romani sa se vaccineze, altfel existand riscul ca "in septembrie sa ne confruntam cu o problema serioasa din perspectiva ratei de infectare".

- „Este timpul sa ne suflecam manecile si sa ne vaccinam”, a insistat ea, conform EFE și Agerpres .Vicepreședintele lui Joe Biden a subliniat faptul ca „a te vaccina este un act de solidaritate” fata de aproapele nostru.SUA serbeaza duminica Ziua Independenței departe de obiectivul anunțat de presedintele…

- Drepturile celor 150.000 de romani care lucreaza ca soferi de camioane pe soselele din Europa trebuie sa fie respectate in conditiile impuse de legislatia nationala, a scris joi, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. Aceasta s-a intalnit, la Bruxelles, cu comisarul european…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) vor pune in curand bazele acreditarii ocupatiei de analist comportamental, care ofera servicii in sprijinul familiilor care au copii cu probleme de sanatate mintala,…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat, sambata, la Constanța, ca romanii care iși doresc sa fie liberi și pe 31 mai, inainte de liberul legal de 1 iunie, iși pot lua o zi de concediu, relateaza HotNews.ro. Aflata in Constanța, in vizita la un centru de vaccinare, Raluca Turcan a fost intrebata…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Ramnicu Valcea, ca in Romania pensiile si salariul minim sunt foarte mici si, in general, nivelul saraciei este unul ingrijorator. "In Romania pensiile sunt foarte mici, salariul minim…

- Niciun salariu al angajatilor din Educatie si din Sanatate nu va scadea dupa elaborarea noii legislatii privind salarizarea bugetarilor, a declarat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, la Digi 24, potrivit Agerpres. „In Memorandum (privind stabilirea principiilor pentru reanalizarea…