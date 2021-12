Stiri pe aceeasi tema

- Salariile personalului auxiliar din sanatate, cum sunt asistentele și brancardierii, ar putea crește anul viitor, a anunțat ministrul Finanțelor Adrian Caciu, la Antena 3. Guvernul analizeaza și situațiile din alte sisteme, cum este invațamantul. „In sistemul sanitar exista niste decalaje intre partea…

- "Am spus de la punctul 0 al programului de guvernare sa nu ne inchipuim ca aceste majorari ii vom imbogați pe pensionari, ci doar sa le ofere un scut in fața acestui val cumplit de scumpiri" a afirmat Budai la finalul ședinței de guvern.Ministrul Muncii a oferit detalii și in ceea ce privește intenția…

- „Le mulțumesc colegilor liberali ca au acceptat pachetul social. Este un scut impotriva valului de scumpiri. Tot ce noi calculam și spuneam in vara și toamna iata ca se dovedește ca am avut dreptate. Este doar pentru a apara puterea de cumparare, nu pentru a o crește.Odata cu rectificarea s-au rezolvat…

- Munistrul Muncii, Marius Budai, a anunțat, marți seara, la B1 TV, ca problema plații pensiilor pentru luna decembrie a fost rezolvata. "Le mulțumesc colegilor liberali ca au acceptat pachetul social. Este un scut impotriva valului de scumpiri. Tot ce noi calculam și spuneam in vara și toamna…

- Varsta de pensionare. Ministrul Muncii: Exclus sa creasca. Angajatii nu pot sa iasa cu picioarele inainte de la serviciu Varsta de pensionare. Ministrul Muncii: Exclus sa creasca. Angajatii nu pot sa iasa cu picioarele inainte de la serviciu Marius Budai, noul ministru al Muncii, a declarat, in cursul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat vineri ca este exclus ca varsta de pensionare sa creasca in Romania. El a subliniat ca Guvernul nu poate accepta ca angajatii sa iasa cu picioarele inainte din locurile lor de munca.

- Guvernul ia in calcul creșterea neta a salariului minim net cu 10%, incepand cu 1 ianuarie 2022, dar si o formula de calcul care sa fie aplicata pentru anii urmatori, a declarat premierul Florin Citu, marti, la reuniunea Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, potrivit Agerpres . „As vrea…

- ,,In acest moment suntem in etapa de negociere intre patronate si sindicate, iar Guvernul are propria proiectie cu privire la capacitatea de sustinere a majorarii salariului minim. In mod firesc, majorarea salariului minim se face de la inceputul anului. Insa, daca aceasta situatie a cresterii preturilor…