Angajatorii care reactiveaza contractele de munca suspendate pot primi un sprijin financiar de la Guvern care acopera 41,5% din salariul brut al fiecarui lucrator, potrivit planului de masuri prezentat miercuri de ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "Guvernul stie ca aceasta perioada prin care am trecut nu s-a terminat si nu se termina imediat, ci ca in continuare aceste firme se afla in fata unei serioase provocari, si vine cu o masura direct in sprijinul lor, prin acordarea unui procent de 41,5% din costul salarial al fiecarui angajat, pe care anterior angajatorul l-a…