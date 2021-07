Ministrul Mediului, Barna Tanczos, le-a dispus comisarilor de mediu, in urma exploziei de la Petromidia, sa verifice modul in care Rompetrol Rafinare a respectat reglementarile de mediu si sa ia toate masurile legale care se impun, in contextul in care este vorba despre o instalatie reglementata de Directiva SEVESO, informeaza MMAP pe pagina sa de Facebook.

Conform sursei citate, in acest moment, incendiul din cadrul instalatiei este izolat si stabilizat, echipele interne si externe fac eforturi pentru a-l stinge in cel mai scurt timp.

Ministerul Mediului mai semnaleaza ca, inca…