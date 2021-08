Programul de investitii "Anghel Saligny" este unul absolut necesar si vine in sprijinul Ministerului Mediului, a declarat, miercuri, ministrul de resort, Barna Tanczos, in conferinta de presa sustinuta la Palatul Victoria. "Este un program absolut necesar. Eu privesc 'Anghel Saligny' ca pe un program care vine in sprijinul Ministerului Mediului. Banca Mondiala a facut o analiza si a prezentat aceste cifre si in coalitie. Banca Mondiala a facut o analiza pe tot ce inseamna dezvoltare de retele de alimentare cu apa si canalizare. Romania are nevoie in continuare de peste 20 de miliarde de…