- Ministrul Justiției a anunțat, miercuri, dupa ședința de Guvern, ca 90 de polițiști de poliție judiciara vor fi angajați in urmatoarea perioada la DNA. "Printr-o OUG s-a suplimentat numarul maxim de posturi pentru DNA. 90 de posturi pentru poliție judiciara și 50 de posturi personal auxiliar.…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat ca raportul MCV publicat marti de Comisia Europeana este scris intr-o nota pozitiva si a subliniat ca este important ca politicienii sa gaseasca solutii pentru desfiintarea "grabnica" a Sectiei speciale. "Au fost monitorizate toate miscarile noastre in…

- Senatorul AUR de Constanta, Sorin Cristian Mateescu il interpeleaza pe ministrul Justitiei, Stelian Cristian Ion pe tema stadiul demersurilor intreprinse pentru extradarea lui Sorin Strutinsky Sorin Strutinsky s a predat in data de 16 februarie 2021 la sediul Squadrei Mobile din Chestura de Politie…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat luni ca nu va accepta ideea ca Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) sa fie transformata intr-o sectia similara, cu o alta denumire, in cadrul Parchetului General, anun'[ Agerpres. "Au fost mai multe runde de dezbateri in Senat.…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat luni ca nu va accepta ideea ca Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) sa fie transformata intr-o sectia similara, cu o alta denumire, in cadrul Parchetului General. "Au fost mai multe runde de dezbateri in Senat. (...) Este…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat luni ca pensia nu poate depasi cuantumul unui salariu in niciun stat care functioneaza pe principii sanatoase. „Salut deschiderea reprezentantilor sistemului judiciar de a participa la aceasta discutie. Au fost chestiuni concrete pe care le-am abordat. Sunt…

- Comisia juridica a Camerei Deputaților a luat in discuție, marți, proiectul de lege privind monitorizarea agresorilor cu brațari electronice, in cadrul procedurilor judiciare si penale. Cu unanimitate de voturi, comisia a emis raport de admitere pentru acest proiect legislativ foarte important in prevenirea…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a pledat joi, in dezbaterile din Comisia juridica a Camerei Deputatilor, pentru desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, afirmand ca varianta Guvernului este "cea mai corecta". "Acum cativa ani, s-a infiintat aceasta sectie cu…