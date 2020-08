Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, sustine ca sunt eronate afirmatiile celor care sustin ca sediile instantelor de judecata ar fi focare de coronavirus, el aratand ca, inca de la inceputul pandemiei, sediile instantelor au primit echipamente de protectie, inclusiv combinezoane.

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, l-a primit miercuri pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Adrian Zuckerman, in cadrul intalnirii fiind discutate mai multe teme, si anume combaterea infractiunilor financiare, a criminalitatii informatice, traficului de persoane, dar si digitalizarea Justitiei.Potrivit…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, i-a demis pe directorul si directorul adjunct ai Penitenciarului Drobeta-Turnu Severin, unde a fost incarcerat barbatul condamnat pe viata, dupa ce a comis cinci crime, si care a fost eliberat conditionat. De asemenea, el a cerut Consiliului Superior al Magistraturii…

- Demiteri si anchete in lant la Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin. Catalin Predoiu, ministrul Justitiei a decis demiterea directorului și adjunctului de la Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin. Motivul este eliberarea condiționata recenta a lui Ion Turnagiu care are in spate cinci crime, iar recent…

- Informație de ultima ora. Ministrul Justiției l-a demis pe directorul penitenciarului care a permis eliberarea criminalului in serie care a incendiat o fata.Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, l-a demis din funcție, marți, pe directorul Penitenciarului Drobeta-Turnu Severin, locul unde a…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat vineri ca masurile de protectie sanitara se vor aplica in continuare in institutia pe care o conduce, deoarece pericolul reprezentat de noul coronavirus nu a disparut. "Masurile de protectie sanitara se vor aplica cu strictete in continuare…

- Criza creata de Covid-19, ne-a aratat ca sistemul medical romanesc este inca o data depașit și ca nu poate face fața de unul singur unei pandemii. Organizația Salvați Copiii este in continuare langa medicii din prima linie pe care ii sprijinim de 9 ani.Iata ce am reușit, cu sprijinul susținatorilor…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a transmis, vineri, un mesaj in care felicita conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) pentru modul in care au gestionat situatia privind combaterea infectarilor cu noul coronavirus, dupa ce niciun detinut nu a fost contaminat. "La instalarea…