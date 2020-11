Stiri pe aceeasi tema

- Exista loc pentru o reducere a ratei dobânzii de politica monetara în România, având în vedere scaderea peste asteptari a ratei inflatiei, ceea ce ar reprezenta un atu pentru a stimula economia, a declarat, sâmbata, ministrul Finantelor Publice, Florin Cîtu,…

- "Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 12 noiembrie 2020, a hotarat urmatoarele: Mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,5% pe an; Mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an si a ratei dobanzii aferente…

- ​Consiliul de administratie al Bancii Nationale a României (BNR) a hotarât menținerea ratei dobânzii de politica monetara la nivelul de 1,5 la suta pe an. De asemenea, a decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an și a ratei dobânzii aferente…

- Hotararile CA al BNR pe probleme de politica monetara Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de astazi, 12 noiembrie 2020, a hotarat urmatoarele: Menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,50 la suta pe an; Menținerea ratei dobanzii pentru…

- Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) a decis, in ședința de joi, menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,50% pe an.CA al BNR a decis joi menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,50 la suta pe an, stabilita la inceputul…

- Romania are un atu fata de multe alte tari din regiune, fiind loc pentru reducerea dobanzilor si a rezervelor minime obligatorii, a afirmat joi ministrul Finantelor, Florin Citu, la B1TV, potrivit Agerpres."Romania are un atu fata de multe alte tari din regiune. Mai este loc ca politica monetara…

- Provocarea acestui guvern liberal pentru perioada 2021 - 2024 este crearea unui mediu propice pentru investitii in Romania si, dupa aceea, aducerea romanilor inapoi acasa, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, adaugand ca acest lucru nu se poate face cu promisiuni si mita electorala.…

- Guvernul nu va creste taxele, nu va modifica taxa unica si nu va reduce veniturile populatiei, deoarece nu pot fi introduse taxe noi in perioada actuala de criza economica, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-o conferinta de presa in judetul Gorj. "Ca…