- Premierul Florin Cițu a spus miercuri ca a cerut in ședința de Guvern mai multe anchete dupa falimentul demarat la City Insurance, companie cu 3 milioane de clienți. „Aceasta companie a fost auditata ani de zile. Mi se pare greu de crezut ca auditorii nu au vazut nimic pana acum”, a spus Cițu. Acesta…

- La propunerea Ministerului Finanțelor, Guvernul a adoptat in ședința de miercuri Ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, ca urmare a insolvenței companiei de asigurari City Insurance. Urgenta demersului este justificata…

- Premierul Florin Cîțu a spus miercuri ca Guvernul pregatește doua Ordonanțe de Urgența, care se afla la avizare și la Consiliul Concurenței, pentru cazul în care se ajunge la falimentul City Insurance, liderul pieței RCA, cu peste 3 milioane de clienți. O ordonanța se refera la prețurile…