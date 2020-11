Stiri pe aceeasi tema

- Exista loc pentru o reducere a ratei dobânzii de politica monetara în România, având în vedere scaderea peste asteptari a ratei inflatiei, ceea ce ar reprezenta un atu pentru a stimula economia, a declarat, sâmbata, ministrul Finantelor Publice, Florin Cîtu,…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a publicat un mesaj pe Facebook, dupa publicarea datelor INS, in care se arata optimist si evidentiaza cresterea sectorului industrial. "Vești foarte bune din economie!Septembrie - Cinci luni de dinamica pozitiva pentru industrie. INS a publicat…

- Cițu: Rectificarea bugetara va fi adoptata saptamana urmatoare, obiectivul este acela de a limita cresterea deficitului. Necesarul de finantare pentru anul acesta este de 138 mld. lei Rectificarea bugetara va fi pusa in transparenta in cursul acestei saptamani, iar in urmatoarea va fi adoptata, obiectivul…

- Cea mai mare provocare in 2020, din punct de vedere al Finantelor, a fost convingerea investitorilor straini, a agentiilor de rating si a Comisiei Europene ca Romania are un Guvern responsabil, a afirmat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, care a adaugat ca se asteapta ca si Standard&Poor's…

- Companiile vor avea termen pana pe 15 decembrie sa depuna cerere de reesalonare a datoriilor acumulate in perioada de la inceputul starii de urgenta si pana la 25 octombrie, pentru anul viitor, a declarat joi ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Ministrul de Finante a facut aceasta precizare fiind…

- Ministrul Finanțelor da asigurari ca taxele nu vor crește nici in acest an, nici in anul urmator și spune ca are soluții de finanțare pentru 2020 Ministerul Finantelor nu are in vedere o majorare a taxelor nici in acest an si nici in anul urmator, pentru ca are deja solutii de finantare a cheltuielilor…

- ”In trimestrul trei, cel mai mare risc vine de la agricultura. Daca ne uitam la consum, la investitii, toate sunt peste asteptari. La agricultura exista riscul cel mai mare. Imi mentin in continuare opinia ca in acest an vom evita recesiunea tehnica, ceea ce inseamna ca nu vom avea doua trimestre consecutive…