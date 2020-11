Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat joi ca va merge la sedintele de politica monetara ale bancii centrale pentru a prezenta puncte de vedere ale Finantelor "exact acolo, in momentul in care se iau deciziile".



"As vrea ca opinia publica sa stie foarte clar ca exista comunicare foarte buna si transparenta intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala si de aceea am spus ca voi merge la aceste sedinte de politica monetara pentru a prezenta puncte de vedere ale Finantelor exact acolo, in momentul in care se iau deciziile. Nu are drept de vot…