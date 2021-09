Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea preturilor la gaze naturale e dirijata de Federatia Rusa, prin Gazprom, a afirmat, vineri, ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe Facebook. ‘Referitor la preturile la gaze este o crestere pur si simplu dirijata de catre Federatia Rusa, de catre Gazprom. Parerea mea apropo de gaze, dupa ce…

- Ministrul Energiei a participat la a cincea editie a conferintei „Black Sea and Balkans Security Forum”, la panelul „Opportunities in the Black Sea Region for the Energy Sector. Development, Cooperation, Supplier Diversification”. ”Am vorbit despre energie, despre legatura dintre energie si Marea Neagra,…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a declarat luni seara ca preturile la gaze naturale vor reveni la normal dupa ce gazoductul Nord Stream 2 va intra in functiune. Ministrul estimeaza ca scaderea preturilor va avea loc doar din primavara.

- Pretul la gaze naturale va reveni in parametri normali dupa ce conducta Nord Stream 2 va fi functionala, a declarat luni ministrul Energiei, Virgil Popescu, mentionand ca revenirea va avea loc dupa aceasta iarna. "Eu cred ca pe piata energiei electrice deja s-a ajuns la un nivel si vom asista…

- Pretul la gaze naturale va reveni in parametri normali dupa ce conducta Nord Stream 2 va fi functionala, a declarat luni ministrul Energiei, Virgil Popescu, mentionand ca revenirea va avea loc dupa aceasta iarna. "Eu cred ca pe piata energiei electrice deja s-a ajuns la un nivel si vom asista la un…

- OMV nu poate vinde actiunile de la Petrom catre o alta companie fara acordul statului roman, a scris luni seara, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Din pacate, lansarea unor zvonuri pare ca s-a transformat in strategie politica si "actiune de diplomatie superficiala". Pentru ca se lanseaza…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat, miercuri seara, ca a observat un comportament speculativ al furnizorilor de enegie, care a dus la cresterea pretului, iar ANRE ar trebui sa intervina. Popescu afirma ca piata trebuie sa fie libera, dar nu fara nicio regula.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat, miercuri seara, la Digi 24, ca pretul energiei este la fel cu cel de anul trecut, cresterile fiind date de un comportamet speculativ. ”Daca un furnizor si-ar fi achizitionat anul trecut pentru portofoliul de clienti casnici care il avea energia pentru anul…