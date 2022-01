Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri, dupa sedinta de Guvern ca toate masurile privind schemele de ajutor a consumatorilor afectati de scumpirea energiei vor fi adoptate intr-o sedinta de Guvern de saptamana viitoare. „Avem o serie de masuri in lucru pe care vrem sa le adoptam saptamana…

- Beniamin Todosiu: Romanii INGHEAȚA in case, in timp ce monstruoasa coaliție PNL – PSD ne minte și ne fura! Beniamin Todosiu: Romanii INGHEAȚA in case, in timp ce monstruoasa coaliție PNL – PSD ne minte și ne fura! E timpul sa plece pe rand acasa! Pentru inceput, Ministrul INCOMPETENT al Energiei, Virgil…

- Fostul ministru PNL al Muncii, Violeta Alexandru, considera ca ministrul Energiei, Virgil Popescu, induce populația in eroare pe subiectul scumpirii prețurilor la energie electrica și gaze. „In 2021 s-au intamplat multe lucruri grave care au determinat creșterea facturilor la energie și gaze:…

- Furnizorii au greșit, cel mai probabil intenționat, cand au emis facturi la energie electrica și gaz fara compensare sau fara plafonare, considera ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Furnizorii au greșit. Au greșit pentru ca au emis facturi catre oameni fara compensare, fara plafonare. Un mare furnizor,…

- „Furnizorii au greșit pentru ca au trimis facturi fara plafonare și compensare. Un mare furnior, pana azi, a dat drumul la facturi fara sa aplice legea. Abia azi, in urma controlului de la Protecția Consumatorului, au dat drumul la facturi compensate. Și eu primesc facturi de la oameni.Legea iși intra…

- „Furnizorii au greșit pentru ca au trimis facturi fara plafonare și compensare. Un mare furnior, pana azi, a dat drumul la facturi fara sa aplice legea. Abia azi, in urma controlului de la Protecția Consumatorului, au dat drumul la facturi compensate. Și eu primesc facturi de la oameni.Legea iși intra…

- „Furnizorii au greșit pentru ca au trimis facturi fara plafonare și compensare. Un mare furnior, pana azi, a dat drumul la facturi fara sa aplice legea. Abia azi, in urma controlului de la Protecția Consumatorului, au dat drumul la facturi compensate. Și eu primesc facturi de la oameni. Toți furnizorii…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a vorbit, miercuri seara despre cum se aplica legea pentru compensarea facturilor și plafonarea prețurilor la energie. Acesta a spus ca nu este mulțumit de furnizori, avand in vedere reclamațiile oamenilor privind facturile mari. In acest sens, ANPC va demara un control…