- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a fost surprins, joi, in cadrul unei conferinte de presa, cu alte greseli gramaticale, de pronuntie, dar si pauze lungi in mijlocul propozitiilor. Ministrul s-a mai exprimat, in fata jurnalistilor, si prin fraze fara coerenta.

- Romania are o criza de scriitori de manuale, iar cartile scolare de limba engleza lipsesc, a declarat ministrul Educatiei, Valentin Popa, precizand ca in toamna va fi organizat un grup de lucru prin intermediul caruia vor fi instruiti profesorii pentru a elabora manuale.Citește și: Un judecator…

- Ministrul Educației, Valentin Popa, va fi prezent, luni, la Suceava, la Congresul Asociației Mondiale de Științe ale Educației, eveniment organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava (USV), in perioada 4 – 7 iunie. Congresul are tema "Educația in era amplificarii ...

- In acest context, ministrul declarat ca a propus directorilor si inspectorilor scolari sa participe la ore si in afara inspectiilor programate, apreciind ca astfel de controale vor fi benefice atat pentru profesori, cat si pentru parinti, deoarece vor demonstra implicarea scolii in procesul educativ…