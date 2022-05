Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat, joi seara, referindu-se la PNRR ca unele tinte asumate sunt greu de atins si ca cei care au gandit acest Plan vor trebui sa dea unele explicatii, la un moment dat. Burduja a atras atentia ca, daca Romania nu indeplineste PNRR, poate pierde 30…

Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) atrage atenția asupra unui fenomen ingrijorator, care ii costa zeci de milioane de euro pe contribuabili și in fața caruia statul roman asista neputincios.

Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a afirmat joi ca achizitionarea a cinci manuscrise apartinand scriitorilor Emil Cioran si Mircea Eliade reprezinta "un moment de mare emotie si bucurie", dat fiind ca din 1990 statul roman nu a mai facut nicio astfel de achizitie.

PSD se opune variantei propuse de ministrul Energiei, Virgil Popescu, privind plafonarea prețurilor la energie. Social - democrații spun ca prin achitarea unei parți din costul facturilor statul roman ar falimenta și spun ca e nevoie sa se intevina la mecanismul de formare a prețurilor.

"City on Fire" este titlul noului roman al scriitorului american Don Winslow, care a fost distins cu Premiul Pepe Carvalho 2021, si care va ajunge in librariile spaniole pe 18 aprilie, in avanpremiera mondiala, o carte care da startul unei noi trilogii despre mafia secolului XXI, relateaza EFE.

CNES, Agentia spatiala franceza, a anuntat miercuri plecarea ''rapida, in siguranta si supervizata'', a personalului rus prezent la baza spatiala Kourou din Guyana Franceza, in urma deciziei Moscovei de a suspenda lansarile, informeaza AFP.

Statul major ucrainean a prezentat situația din teren pentru ziua de 28 februarie. In bilanțul oficial statul major precizeaza ca soldaților ruși li s-au promis flori, dar „nu au specificat ca se afla pe mormant".

Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a evidentiat, intr-un mesaj cu prilejul Zilei Nationale Constantin Brancusi, ca sculptorul nascut la Hobita apartine poporului roman, iar creatia sa intregii lumi.