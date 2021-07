Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a vizitat duminica zonele afectate de inundatii din judetul Alba. Dupa intalnirea cu primarii celor mai afectate comune din judet, prim-ministrul a asigurat ca oamenii ale caror gospodarii au fost inundate vor primi sume fixe de bani pentru reconstructie.

- Derularea proiectului pilot privind detectarea, pe Aeroportul International din Sibiu, a persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 cu ajutorul cainilor special antrenati a fost aprobata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat, duminica, la Sibiu, ca cinci…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat, duminica, la Sibiu, ca cinci dintre cei sase caini care au fost antrenati de Centrul Chinologic pentru a depista infectia cu SARS-CoV-2 vor activa timp de 60 de zile in Aeroportul International Sibiu, in cadrul unui proiect pilot. In perioada urmatoare…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat, duminica, ca a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa in urma decesului pilotului Adrian Cernea, care participa la un concurs de off road, cand masina in care se afla a fost surprinsa de viitura. “Referitor la tragedia din Bacau, unde un autoturism…

- Doua acorduri-cadru au fost semnate, marti, la sediul Ministerului de Interne, pentru achizitionarea a 476 de autospeciale destinate pompierilor pentru interventii la incendii, cu o valoare totala de 159 milioane euro cu TVA, achizitia fiind finantata din fonduri europene, in cadrul proiectului VIZIUNE.…

- Un tanar de 19 ani a tras duminica seara cu un pistol cu bile intr-o fata și un baiat. Aceștia au suferit rani la nivelul feței și capului și au fost transportați la Spitalul Județean Tulcea. Potrivit IPJ Tulcea, incidentul a avut loc pe raza localitații Satu-Nou. Citește și: Ministrul…

- Viceprimarul Timișoarei, Cosmin Tabara, a fost ieri la București, unde a discutat cu ministrul de Intene, Lucian Bode, despre situația migranților. Tabara a fost trimis de primarul Dominic Fritz, care i-a delegat și sarcina gestionarii migranților dupa președinția majoritații comisiilor din primarie…