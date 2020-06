Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, a afirmat joi ca oamenii nu ar trebui sa participe la demonstratii de amploare din motive de sanatate publica, apel ce survine dupa manifestatii organizate in sprijinul miscarii antirasiste ''Black Lives Matter'' care au atras zeci de mii persoane in…

- Ministrul de externe britanic, Dominic Raab, a declarat ca relaxarea ''cu atentie'' a masurilor de izolare constituie acum ''pasul potrivit'', fara a raspunde la unele critici potrivit caror ridicarea restrictiilor impuse din cauza epidemiei de coronavirus este prea rapida,…

- Ministrul de externe britanic, Dominic Raab, a declarat ca relaxarea ''cu atentie'' a masurilor de izolare constituie acum ''pasul potrivit'', fara a raspunde la unele critici potrivit caror ridicarea restrictiilor impuse din cauza epidemiei de coronavirus este prea rapida, relateaza Reuters, potrivit…

- Potrivit sursei citate, lui Johnson, spitalizat in cursul zilei de duminica, i se administreaza in prezent oxigen prin mijloace standard, nu cu ajutorul altor dispozitive de asistenta respiratorie, așa cum s-a vehizulat in mass media.Purtatorul sau de cuvant susține ca premierul britanic nu a avut nevoie…

- Guvernul de la Londra este increzator ca pana la finalul lunii va atinge tinta realizarii a 100.000 de teste pe zi pentru noul coronavirus, a afirmat miercuri ministrul de externe britanic Dominic Raab, potrivit Reuters, citata de Agerpres. Datele oficiale publicate marti indica faptul ca in ziua…

- Ministrul britanic de Externe, Dominic Raab, care conduce guvernul in absența lui Boris Johnson, a cerut explicații Chinei pentru originea noului coronavirus, potrivit Sky News. Televiziunea britanica a dezvaluit ca Marea Britanie, alaturi de alte state, incearca sa determine proveniența virusului…

- Potrivit sursei citate, lui Johnson, spitalizat in cursul zilei de duminica, i se administreaza in prezent oxigen prin mijloace standard, nu cu ajutorul altor dispozitive de asistenta respiratorie, așa cum s-a vehizulat in mass media.Purtatorul sau de cuvant susține ca premierul britanic nu a avut nevoie…

- Premierul britanic Boris Johnson, deși are coronavirus, se simte bine si a coordonat o ședința de guvern din autoizolare, anunta ministrul britanic de Externe, Dominic Raab.Dominic Raab a mai spus ca premierul Boris Johnson a fost "plin de energie" in cursul sedintei de guvern desfasurate luni dimineata…