Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri, dupa ce s-a vaccinat anti-COVID-19, ca numarul angajatilor din educatie care vor sa se vaccineze este in crestere de la zi la zi. "Evolutiile zilnice arata o crestere a acestui procent in sistemul national de invatamant. (...) Se adauga zi de zi noi inscrieri cu privire la disponibilitatea de vaccinare in sistemul de invatamant. (...) Sunt cresteri zilnice", a spus ministrul. Potrivit acestuia, vaccinarea este un act de responsabilitate fata de propria persoana, dar si fata de toti cei cu care se interactioneaza "direct sau indirect".…