Stiri pe aceeasi tema

- Curg procesele impotriva autoritaților responsabile cu gestionarea pandmeiei de Covid-19. Curtea Suprema a anulat miercuri o hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) din februarie 2021, prin care era actualizata lista tarilor/zonelor cu risc epidemiologic si se stabileau regulile…

- Partidul Social Democrat „someaza Guvernul sa revizuiasca imediat” hotararea Comitetului Național pentru Situații de Urgența de joi, 27 mai, care, in opinia partidului condus de Marcel Ciolacu, „conține numeroase elemente de discriminare a unor largi categorii de cetațeni, contrar principiilor adoptate…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Cluj, ca ministerul pe care il conduce a transmis Comitetului National pentru Situatii de Urgenta un set de propuneri privind masurile de relaxare, anuntate si de presedintele Klaus Iohannis. "Cred ca trebuie sa oferim romanilor…

- Noi relaxari in Romania. Se pot desfașura competiții sportive cu public, pelerinaje și concerte, in anumite condiții, anunța secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat. Starea de alerta se prelungește cu inca o luna, din 13 mai. Raed Arafat anunța, dupa ședința Comitetului Național…

- Noi relaxari in Romania. Se pot desfașura competiții sportive cu public, pelerinaje și concerte, in anumite condiții, anunța secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat. Starea de alerta se prelungește cu inca o luna, din 13 mai. CONSULTAȚI AICI TOATE MASURILE DE RELAXARE…

- Virusul SARS-CoV-2 va fi depistat si in Romania cu ajutorul cainilor special dresati. Cei de la Centrul Chinologic din Sibiu ii pregatesc inca de anul trecut. Cainii vor fi folositi, pentru prima data, pe Aeroportul International din Sibiu.

- Șase caini special dresați sa depisteze infecția cu noul coronavirus au demonstrat o eficiența de 100% in cadrul unii proiect pilot de cercetare realizat de Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara și Centrul Chinologic ”Dr. Aurel Greblea” din Sibiu, informeaza Digi24 . In septembrie…

- Romania are pana in momentul de fața 1.3 milioane de persoane vaccinare cu ambele doze. Astfel, potrivit hotararii din 11 februarie 2021 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, cei care au ambele doze de vaccin și peste 10 zile de la administrarea celei de-a doua doza, nu este nevoie…