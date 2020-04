Stiri pe aceeasi tema

- The Minister of Interior, Marcel Vela, on Saturday informed in a press statement he made at the MAI (Ministry of Interior) headquarters, while presenting the provisions of the Military Ordinance No. 7, that the authorities decided to suspend all flights to and from the US and a series of European…

- Niculina Stoican se implica in eforturile impotriva pandemiei de coronavirus. Artista face donații catre cadrele medicale care au nevoie de apa imbuteliata, devenind astfel una dintre personalitațile din Romania care au ceva de oferit.

- Florin Cițu și-a depus mandatul de premier. El a explicat ca este un om de partid și este de parere ca in timpul unei crize președintele partidului trebuie sa fie și prim-ministru.Citește și: Victor Ciutacu a EXPLODAT la adresa diasporei: Nu suntem egali! Cand va pișați pe noi eram egali?…

- Dupa ce si-a luat ganterele si cateva lucruri in ghiozdan, George Burcea s-a urcat in taxi si si-a continuat traseul! Paparazzi Spynews.ro l-au surprins pe "fostul" sot al blondinei in timp ce-si descarca ce a avut in fosta locuinta, in fata unui bloc. Oare unde va locui actorul de azi inainte?

- Zeci de biciclisti pasionati din Gorj au participat duminica, 16 februarie, la o cursa in memoria lui Gheorghe Adam, cel mai cunoscut ciclist din judet, care s-a stins din viata la varsta de 83 de ani.

- Panica generata de epidemia de coronavirus și raspandirea știrilor false i-au facut pe unii chinezi sa iși arunce cainii și pisicile de la etaj.Gestul extrem a fost facut in urma raspandirii zvonurilor potrivit carora animalele raspandesc coronavirusul.

- Un batran in varsta de 80 de ani din comuna ieșeana Focuri s-a sinucis. Sambata dimineața, fiica barbatului a sunat la numarul unic de urgențe 112 și a cerut ajutor dupa ce l-a gasit pe batran spanzurat de un copac langa casa. Din cate se pare, barbatul avea probleme medicale și a fost internat de [...]