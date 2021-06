Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,va Adrian Oros, sustine miercuri o conferinta de presa referitoare la negocierile din cadrul celei mai recente reuniuni a Consiliului Agricultura si Pescuit - AGRIFISH privind Politica Agricola Comuna 2021-2027 . De asemenea, seful MADR va prezenta masurile…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, vineri, in Zlatna, ca singurele masuri realiste pe termen lung pentru toti fermierii ale caror culturi sunt afectate de vremea nefavorabila, fie seceta, fie inghet, sunt un sistem de asigurare sustenabil si fondurile mutuale,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, vineri, in Zlatna, ca targurile de animale pot functiona acolo unde situatia epidemiologica o permite, dar nu a putut da exemple de judete in care acestea sa fi fost redeschise, potrivit Agerpres. Prezent la inaugurarea…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, spune ca Romania nu se va confrunta cu o criza alimentara pe fondul pandemiei de coronavirus, „cel puțin nu in viitorul apropiat”.

- Astazi, 01.04.2021, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a efectuat o vizita de lucru in Constanta. Cu aceasta ocazie, s a intalnit cu reprezentanti ai agricultorilor si vor fi purtate discutii pe tema sistemelor de irigatii. Ulterior discutiilor purtate cu agricultorii, ministrul…

- Vești bune pentru LEGUMICULTORI: Ministerul Agriculturii ofera un ajutor de 2.000 de euro. Pentru ce tip de culturi se dau banii Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anunțat marți ca plafonul total alocat pentru sustinerea creșterii legumelor in spatii protejate este de 150 de…

- Legumicultorii care vor cultiva ardei, castraveti, tomate, varza si vinete in spatii protejate vor putea primi in acest an un ajutor de minimis de 2.000 de euro/1.000 metri patrati, plafonul total alocat pentru sustinerea legumelor in spatii protejate fiind de 150 de milioane de lei, a anuntat, marti,…

- Suma alocata pentru investitii in exploatatii agricole in perioada de tranzitie 2021-2022, de 760 de milioane de euro, este una ambitioasa, dar necesara, pentru a putea corecta acel deficit al balantei comerciale, care a crescut in ultimii ani, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…