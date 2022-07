Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul s-a intrunit in ședința. Pe ordinea de zi se regasește și proiectul cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții din domeniile educației, cercetarii și inovarii și modificarea unor hotarari ale Guvernului.

- Majorarea ratei dobinzilor pentru creditele active in programul „Prima Casa” va fi limitata. In acest sens, Ministerul Economiei a elaborat un proiect de lege prin care se propune atenuarea șocului asupra societații, ca urmare a majorarii indicelui de referința la stabilirea ratei maxime a dobinzii…

- Guvernul s-a intrunit in ședința. Pe ordinea de zi se regasește și proiectul cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții din domeniile educației, cercetarii și inovarii și modificarea unor hotarari ale Guvernului.

- Guvernul s-a intrunit in ședința. Pe ordinea de zi se regasește și proiectul cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții din domeniile educației, cercetarii și inovarii și modificarea unor hotarari ale Guvernului.

- Fostul premier al țarii, Ion Chicu, s-a aratat indignat de majorarea ratei dobinzii in cadrul Programului de Stat „Prima Casa”. Chicu afirma ca, din acest moment, beneficiarii acestui Program vor avea de achitat lunar o rata a dobinzii cu 5,35% mai mult. „Astazi, trebuie sa va informez despre o adevarata…

- Deputații se intrunesc intr-o noua ședința la Parlament. Pe ordinea de zi sunt 18 proiecte, printre care și eliberarea din funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandr Esaulenco.

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis ca majoritatea masurilor incluse in Programul ‘Sprijin pentru Romania’ au fost aprobate, la o luna de la lansarea acestuia de coalitia de guvernare, mentionand ca peste doua treimi, in valoare totala de 17,3 miliarde de lei, sunt ‘active’ si ‘produc efecte’. ‘Peste…

- Cresc din nou dobanzile la creditele in lei. BNR a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara de la 3%, la 3,75% pe an. In ședința de marți, 10 mai 2022, pe baza evaluarilor și a datelor disponibile in acest moment, precum și in condițiile incertitudinilor extrem de ridicate...