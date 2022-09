Nave chineze si ruse au inceput exercitii de patrulare in comun in regiunea Pacificului, a anuntat joi Ministerul rus al Apararii, informeaza Kyodo si Reuters, citate de Agerpres. Exercitiile cuprind manevre tactice si tiruri de artilerie, a mentionat ministerul, citat de agentia rusa de presa TASS. Un prim astfel de exercitiu comun a avut loc […] The post VIDEO: Ministerul rus al Apararii: exercițiile de patrulare intaresc cooperarea navala intre Rusia si China și mentin pacea si stabilitatea in regiunea Asia-Pacific appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online -…