Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a discutat, luni, cu reprezentanti ai institutiilor beneficiare de pensii de serviciu, cu Post-ul Ministerul Muncii vrea recalcularea pensiilor de serviciu. Se așteapta propuneri pentru modificarea legii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat ca, in cadrul sedintei de Guvern de miercuri, a fost adoptat in prima lectura un memorandum in baza caruia toate ministerele vor trebui sa prezinte propria viziune in privinta salarizarii in sistemul public. "Am solicitat tuturor ministerelor de linie sa prezinte…

- Ministerul Muncii a propus ca nivelul salariul minim brut pe economie sa fie de 2.300 de lei, iar daca va fi necesar sa fie acordate sporuri, acestea sa nu depaseasca 20% din nivelul salariului de baza, a anuntat, ministrul Muncii Raluca Turcan, miercuri, la finalul sedintei de Guvern.

- Persoanele care încaseaza pensie și salariu la stat vor avea termen de 30 de zile de la aprobarea legii de a opta între cele doua forme de venit, a anunțat ministrul Muncii, Raluca Turcan, la finalul ședinței de Guvern de miercuri. În acest moment sunt 35.000 de persoane care cumuleaza…

- Ministrul Muncii a ieșit in fața presei miercuri dupa-amiaza, dupa ședința de Guvern, cu precizari, intre altele, despre proiectul privind legea salarizarii in sistemul public. ”Am solicitat tuturor ministerelor de linie (…) sa prezinte propria viziune in privința salarizarii in sistemul public, plecand…

- Raluca Turcan a anuntat ca Ministerul Muncii va veni cu un proiect de modificare a legii salarizarii care va contine cateva principii de baza si anume – cum se calculeaza salariile in plata, ce tipuri de sporuri pot fi eliminate, ce sporuri pot fi acordate in suma fixa si ce alte salarii mai…

- ​Guvernul analizeaza, în vederea elaborarii proiectului de buget pentru 2021, situatia sporurilor acordate în sectorul public pentru a vedea care dintre ele se justifica, a declarat, joi, premierul Florin Cîtu, care a informat, totodata, ca se are în vedere modificarea Legii…