VIDEO. Ministerul britanic al Apărării a dat publicității un videoclip cu antrenamentelor militarilor ucraineni pe tancurile Challenger Ministerul britanic al Apararii a postat pe Twitter un videoclip ce arata pregatirea tanchiștilor ucraineni pentru utilizarea tancurilor Challenger 2 in lupta, relateaza BBC. Dupa cum spun instructorii, sarcina lor este de a oferi cat mai multe cunoștințe și abilitați in utilizarea tancurilor Challenger in condiții de lupta in cel mai scurt timp posibil.

