Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a precizat luni ca unele produse incluse in anexa referitoare la interdictiile privind exporturile pe durata starii de urgenta ar putea sa dispara, dar "s-ar putea sa adaugam altele, in functie de evolutie". "Acum evaluam care…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a dat asigurari, sambata, la Tulcea, ca fermierii afectati de seceta vor primi in acest an despagubiri din partea statului, potrivit Agerpres.

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat joi ca are pregatite textele pentru rechizitii si pentru suspendarea exportului de cereale, dupa ce a constatat ca in luna martie s-au exportat 700.000 de tone. "In luna martie s-a exportat 700.000 de tone. Procedura…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, indeamna fermierii sa incheie contracte pentru irigarea culturilor in contextul lipsei precipitatiilor in multe regiuni ale tarii, anuntand ca prin infrastructura de imbunatatiri funciare se poate asigura apa gratuita pana la punctele de livrare. "Ministerul…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) organizeaza, in perioada 5 - 8 martie, un targ tematic cu produse agroalimentare din regiunea Clujului, evenimentul urmand sa fie deschis de ministrul de resort, Adrian Oros. " 'Produs de Cluj' este un concept mai vechi al Consiliului…

- Creșterea porcilor in gospodarii nu va fi interzisa, așa cum multe surse din mass-media au lasat sa se ințeleaga in aceste zile. Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, da asigurari, intr-un mesaj transmis la inceputul acestei saptamani, dupa intalnirea avuta la Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat miercuri ca in acest an, in care se lucreaza la Plan National Strategic (PNS) 2021-2027, va fi schimbat trendul actual "nu prea pozitiv pentru agricultura romaneasca", in conditiile in care exportam subventii si importam produse procesate, iar deficitul…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, si secretarul de stat din MADR, Aurel Simion, vor participa vineri la deschiderea oficiala a expozitiei internationale "Saptamana verde 2020" de la Berlin, anunța AGERPRES. In acest context, ministrul roman va fi prezent si la Conferinta "Viitorul productiei globale…