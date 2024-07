VIDEO. ”Minge de foc” deasupra Statuii Libertății. Meteorit sau activitate militară. NASA face măsurători O minge de foc uriașa a traversat cerul deasupra Statuii Libertații marți, 16 iulie 2024, provocand un cutremur mic și un sunet puternic, resimțite de locuitorii din zona. Incidentul, petrecut in jurul orei 11:17 a.m., a starnit confuzie și panica, determinand mai multe agenții guvernamentale sa investigheze cauza. Nu este clar cat de mare a […] The post VIDEO. ”Minge de foc” deasupra Statuii Libertații. Meteorit sau activitate militara. NASA face masuratori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

