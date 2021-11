Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Cehiei, Milos Zeman, bolnav de Covid, a stat inchis intr-o „cușca” de plexiglas la ceremonia de depunere a juramantului de catre noul premier al țarii, Petr Fiala. Zeman a fost depistat pozitiv la doar cateva ore dupa ce fusese externat din spital, unde ajunsese din cauza unor complicații…

- "Sunt convins ca vom avea in viitorul apropiat un guvern puternic si stabil", a dat asigurari Petr Fiala, liderul Partidului Democratii Civici (ODS, dreapta), in timpul acestei ceremonii care s-a derulat la resedinta lui Zeman, la Castelul Lany, in vestul capitalei Praga, si a fost retransmisa in direct…

- Presedintele ceh Milos Zeman, internat dupa ce a fost testat pozitiv pentru COVID-19, a parasit spitalul sâmbata pentru a numi un nou prim-ministru duminica, a declarat pentru AFP purtatorul sau de cuvânt, Jiri Ovcacek. "Presedintele a parasit Spitalul Militar Universitar cu…

- Presedintele ceh Milos Zeman a fost externat joi din spitalul din Praga unde a primit îngrijiri medicale timp de o luna și jumatate si urmeaza sa desemneze un nou premier, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.Seful de stânga al statului ceh, în vârsta de 77 de…

- Președintele ceh Milos Zeman a fost transferat joi din secția de terapie intensiva într-un salon normal dupa aproape trei saptamâni în care starea sa de sanatate a fost în condiție critica, anunța Reuters.Zeman, în vârsta de 77 de ani, a fost internat în…

- Partidele de centru si de centru-dreapta din Cehia au ajuns la un acord pentru formarea unei coalitii guvernamentale si asupra agendei acesteia, a declarat presedintele celei mai puternice formatiuni politice din noua majoritate, relateaza Reuters. Noua coalitie formata din cinci partide se…

- Presedintele ceh Milos Zeman este prea bolnav in acest moment pentru a-si putea indeplini atributiile, a afirmat luni presedintele Senatului ceh, Milos Vystrcil, citand un raport al Spitalului militar central, unde seful statului este internat la terapie intensiva de peste o saptamana, potrivit Reuters.…