Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul american Robert Durst, 78 de ani, subiectul documentarului HBO The Jinx, a fost condamnat vineri, 17 septembrie, pentru uciderea, in anul 2000, a celei mai bune prietene, Susan Berman. Omul de afaceri iși va afla sentința pe 18 octombrie. Potrivit postului BBC, citat de agenția News.ro ,…

- Moștenitorul unui imperiu imobiliar care a fost subiectul unui documentar HBO (The Jinx), Robert Durst a fost condamnat pentru uciderea celei mai bune prietene Susan Berman, relateaza BBC .Durst a fost gasit vinovat pentru uciderea femeii in 2000, milionarul dorind sa o reduca la tacere in așa fel…

- Un cunoscut traficant bulgar de droguri, supranumit "Brendo", urmarit din 2018, inclusiv de Romania, si vizat de o "notificare rosie "a Interpol, a fost arestat in Ucraina, au anuntat vineri autoritatile din tara sa care doresc sa il extradeze. In 2017, Curtea de Apel București l-a condamnat in lipsa…

- Tribunalul Constanta a decis arestarea preventiva a barbatului din din localitatea Tortoman, judetul Constanta, acuzat de crima Oficial Solutia pe scurt: In baza art. 226 Cod proc.pen.: Admite sesizarea formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta. In baza art 202 alin. 3 Cod prioc.pen.,…

- Raymond Caldararu este criminalul de numai 20 de ani care și-a ucis iubita, in varsta de 19 ani, noaptea trecuta. Crima s-a produs langa mașina tanarului, in apropierea casei fetei. Dupa ce a injunghiat-o, Raymond Caldararu a pus-o in mașina și a plecat cu ea. La intrarea in Targu Jiu insa, tanarul…

- Un juriu l-a condamnat pe Derek Chauvin in aprilie pentru crima de gradul doi, crima de gradul trei și omucidere de gradul doi in moartea lui George Floyd. Chauvin se confrunta, de asemenea, cu o inculpare federala pentru incalcarea drepturilor civile ale lui George Floyd, care ar putea adauga inchisoare.…

- Politistii din cadrul Sectiei 4 Rurala Miroslava efectueaza cercetari in legatura cu un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de amenintare si incalcarea masurilor dispuse printr-un ordin de protectie. „Investigatiile efectuate pana la aceasta data arata ca barbatul si-ar fi amenintat…

- Fostul polițist a fost judecat pentru crima. Alaturi de alți trei agenți de poliție, in 2020, l-au arestat pe George Floyd pentru o infractiune minora. Timp de noua minute, Derek Chauvin si-a tinut genunchiul pe gatul barbatului, care era intins pe burta si cu mainile incatusate la spate.Vineri, la…