- Publicatia americana TMZ a prezentat mai multe informatii despre barbatul lovit de Mike Tyson, adica Melvin George Townsend. Din alte videouri aparute se poate observa cum Townsend, condamnat in trecut la inchisoare, este cel care insista sa vorbeasca si sa i se faca poze cu Tyson.

- Mai mulți pasageri s-au luat la bataie intr-un avion WizzAir, care a aterizat la 21.25 pe Aeroportul Otopeni, de pe ruta Copenhaga-București. Piloții au solicitat intervenția forțelor de ordine. Un roman in varsta de 44 de ani a provocat un scandal la bordul aeronavei Copenhaga – București și a fost…

