VIDEO Mii de turiști s-au înghesuit pentru “piramida cu puteri miraculoase” de pe Sfinx Mii de turiști au urcat, duminica seara, pe platoul Bucegi, la Sfinx, pentru a vedea piramida cu puteri miraculoase, despre care legendele spun ca se formeaza in fiecare an, pe 28 noiembrie seara, cand ultimele raze ale soarelui ar forma deasupra faimoasei stanci o astfel de piramida energetica. A fost nevoie de ajutorul salvamontiștilor pentru […] The post VIDEO Mii de turiști s-au inghesuit pentru “piramida cu puteri miraculoase” de pe Sfinx appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de turiști au urcat pe platoul Bucegi, la Sfinx. Potrivit legendei, in fiecare an, in 28 noiembrie, razele soarelui ar forma deasupra faimoasei stanci o piramida energetica, care ar avea puteri miraculoase. Mulți au ramas pe munte și dupa ce s-a intunecat, așa ca au avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor…

- Un alpinist a murit, duminica seara, dupa ce a cazut in gol aproximativ 100 de metri, in masivul Bucegi. Accidentul s-a petrecut pe un traseu de alpinism, din zona Valcelul Policandrului. Salvatorii au fost solicitati sa intervina de catre ceilalti parteneri de traseu ai barbatului, care a cazut in…

- Premierul interimar Florin Cițu a declarat, vineri, dupa discuțiile cu UDMR, ca noul guvern format de premierul Nicolae Ciuca va fi investit, cel mai probabil, joia viitoare. cu o zi inainte, miercuri, miniștrii propuși vor fi audiați in comisii. Discuțiile cu UDMR de vineri dimineața s-au finalizat…

- Multi oameni au parcurs sute de kilometri pentru a ajunge la Iasi, la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și la cele ale Sfantului Gheorghe Pelerinul. Cuvioasa le-a primit lacrimile de bucurie si le-a ascultat, ca in fiecare an, rugaciunile. In fiecare an, la 14 octombrie, Biserica Ortodoxa de pretutindeni…

- Salvamontiștii intervin, vineri dupa-amiaza, pentru salvarea unui alpinist care a suferit fracturi la maini și picioare, in timp ce facea escalada in Bucegi. Salvamont Romania a anunțat ca barbatul ranit are 61 de ani și este din Bucuresti. El se afla la escalada cu un prieten in Hornul din Peretele…

- Pana pe 22 septembrie 2021, Soarele va tranzita zodia Fecioarei – o zodie ordonata și analitica – și se afla in armonie cu Uranus (situat in Taur) și cu Pluton (situat in Capricorn). Astfel, se contureaza o configurație astrologica numita Piramida – mai precis, Piramida de Pamant, pentru ca toate astrele…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca informarea guvernelor țarilor partenere ale Romaniei despre criza politica interna, altfel decat pe canale diplomatice, este neuzuala. „Asta cu para pe la alte guverne nu e normala”, spune Orban. „Sunt convins ca toate guvernele partenerilor noștri din UE…

- Alexandru Muraru, consilierul premierului Florin Cițu, a anunțat, duminica, ca a informat oficial Comisia Europeana și guvernele din SUA, Israel și Germania despre planul USR PLUS ”de a crea o noua majoritate parlamentara” cu AUR, pe care il caracterizeaza drept un ”partid extremist, antisemit”. De…