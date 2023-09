Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane s-au adunat vineri in emblematica Piata Rosie din Moscova pentru a celebra un an de la anexarea a patru regiuni ucrainene de catre Rusia, relateaza AFP. Concertul nu este difuzat de nicio televiziune rusa si nici pe internet si nu a fost anuntat niciun discurs al presedintelui Vladimir…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat joi o lege prin care stabileste ca data de 30 septembrie sa fie marcata de acum oficial ca „Ziua reunificarii” cu Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, cele patru regiuni din estul si sudul Ucrainei anexate de Kremlin acum un an, potrivit EFE. Putin prezentase…

- Franta a condamnat vineri "simulacrul de alegeri" organizate de Rusia in teritoriile Ucrainei pe care le ocupa de la invazia sa, precum si in Peninsula Crimeea anexata, transmite AFP, conform Agerpres."Franta condamna ferm organizarea de catre Rusia a unui simulacru de alegeri pe teritoriul ucrainean,…

- Elevii ruși din ultimii doi ani de liceu (16-18 ani) vor trebui sa invete capitolul intitulat „Rusia astazi. Operatiunea Militara Speciala”, o initiativa a presedintelui Vladimir Putin, mare pasionat in a da lectii de istorie rusilor, informeaza EFE, citata de Agerpres.„Ucraina este un stat ultranationalist",…

- Moscova a reiterat luni, 7 august, prin vocea purtatoarei de cuvant a Ministerului de Externe, ca doar capitularea Kievului va pune capat ofensivei ruse din Ucraina, mesajul venind la doua zile dupa reuniunea din Arabia Saudita asupra razboiului, care nu a dus la vreun progres in solutionarea acestuia,…

- Avand in vedere razboiul de agresiune al Federației Ruse impotriva Ucrainei in plina desfașurare și creșterea dramatica in intensitate a ostilitaților in regiunile din sudul și estul țarii, Ministerul Afacerilor Externe și al Integrarii Europene reitereaza apelul catre cetațenii Republicii Moldova de…

- Cel mai inalt oficial electoral rus l-a avertizat pe președintele Vladimir Putin ca Federația Rusa ar putea fi nevoita sa renunțe la planurile de a organiza alegeri in regiunile pe care susține ca le-a anexat de la Ucraina in septembrie, in funcție de situația militara de la acea data, relateaza Reuters,…