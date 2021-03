Stiri pe aceeasi tema

- Protest ilegal in capitala Suediei.Mai multe sute de persoane au protestat sambata la Stockholm impotriva restrictiilor introduse impotriva pandemiei de coronavirus in Suedia, incalcand o interdictie privind adunarile publice, relateaza DPA, citat de Agerpres.Demonstratia nu a fost autorizata. La scurt…

- Patru persoane au murit in urma unui accident produs joi seara, dupa ce gheata unui lac din sudul Suediei, pe care victimele se aflau, s-a spart, pe fondul unor temperaturi care depasesc valorile specifice pentru aceasta perioada a anului, a informat politia suedeza, citata de AFP, potrivit AGERPRES.…

- Marea Britanie a depasit pragul de 15 milioane de persoane vaccinate impotriva COVID-19, astfel ca guvernul si-a indeplinit obiectivul de a vaccina cele mai vulnerabile categorii pana la mijlocul lunii februarie, au anuntat duminica premierul Boris Johnson si ministrul Sanatatii, Matt Hancock, relateaza…

- Ministrul Educației susține ca masca de protecție sa nu fie purtata de elevi in timpul orelor de educație fizica, pe modelul practicat de mai multe țari europene. Ministrul Sorin Cimpeanu a vorbit despre practicile cu privire la purtatul maștilor in timpul orelor de sport in restul Europei, dupa cum…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a declarat ca sunt mai multe situatii in care persoane care nu au fost inscrise pe platforma au fost vaccinate impotriva COVID-19, insa, dintre a arunca o doza si a vaccina o persoana neprogramata, ar alege cea de-a doua varianta.…

- Proba masculina de stafeta 4x7,5 km desfasurata duminica la Hochfilzen (Austria), in cadrul Cupei Mondiale de biatlon, s-a incheiat cu victoria Suediei, in timp ce reprezentantii Romaniei s-au clasat pe locul 24. Suedezii Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma si Sebastian Samuelsson…

- Suedia se confrunta cu un al doilea val al pandemiei de COVID care a impins la capacitate maxima personalul medical si sectiile de Terapie Intensiva. Autoritatile din Stockholm au cerut asistenta armatei, dupa ce 99% din paturile de ATI sunt ocupate, informeaza Financial Times. Suedia a raportat 1.400…

- Zeci de mii de persoane au protestat, sambata, in orasul Noumea, situat in teritoriul francez Noua Caledonie, fata de restrictiile de circulatie impuse pentru combaterea epidemiei de coronavirus, informeaza Agentia France-Presse si cotidianul Le Figaro. Aproximativ 23.000 de persoane participa…