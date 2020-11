Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 2.780 persoane din Indonezia au ramas fara adapost, dupa ce un vulcan a intrat duminica in eruptie. Oamenii au fost evacuați din 28 de sate de pe versanții vulcanului, in timp ce Muntele Ili Lewotolok expulzeaza in aer cenușa, fluxuri de lava și gaze nocive, potrivit BBC.Centrul de vulcanologie…

- Danemarca se confrunta cu un fenomen macabru care ingrozește populația și alerteaza autoritațile. Cadavrele a mii de nurci eutanasiate și ingropate in Iutlanda, in morminte de mica adancime, din cauza temerilor unei mutații a coronavirusului, au incep sa iasa din pamant din cauza gazelor din descompunere,…

- Statele Unite ale Americii au semnat, ieri, o declarație pentru interzicerea avortului. Acțiunea face parte dintr-o campanie a administrației Trump, condusa de secretarul de stat Mike Pompeo, care vizeaza schimbarea politicii externe americane intr-una conservatoare, chiar cu riscul indepartarii aliaților…

- Oamenii de stiinta italieni au reusit sa localizeze neuroni perfect conservati in creierul vitrificat al ramasitelor unei victime a eruptiei vulcanului Vezuviu, care in anul 79 era noastra a distrus asezarile Herculaneum si Pompeii, relateaza duminica EFE. Studiul, realizat de cercetatori…

- Ministerul Sanatații (MS) anunța ca au fost distribuite in țara 70.000 doze de vaccine pentru imunizarea copiilor cu varsta cuprinsa intre 6 luni și 3 ani, in cadrul campaniei de vaccinare antigripala gratuita pentru persoanele cu risc ridicat de imbolnavire. “Ministerul Sanatatii a finalizat distribuirea…

- Corpul ceresc, cunoscut sub numele de 2020 QL2, are un diametru de 120 de metri, potrivit NASA. Experții susține ca acesta se deplaseaza cu o viteza de aproape 40.000 de kilometri/h și se afla la o distanța de șase milioane de kilometri de Pamant. Citește și: NASA a anuntat ca un asteroid…

- Mii de persoane au fugit din tabara pentru migranți Moria de pe insula elena Lesbos dupa ce mai multe focuri au cuprins locația, au anunțat miercuri autoritațile din Grecia citate de The Guardian.Nu exista deocamdata informații privind persoane ranite în urma incendiului care a izbuncnit…

- Poliția din Hong Kong se confrunta cu un val de furie și critici, dupa ce o fetița de 12 ani a fost trantita la pamant și arestata in timpul protestelor de duminica. Mama fetiței a declarat ca fiica sa se afla in zona pentru a-și cumpara materiale pentru pictura, scrie The Guardian.