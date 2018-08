Mii de oameni s-au adunat duminica, 26 august, la un nou protest al opozitiei de dreapta fata de guvernarea de la Chisinau. Manifestatia a inceput la ora 14.00, in Piata Marii Adunari Nationale (PMAN). Evenimentul a demarat cu provocari. Partidul „Sor”, condus de primarul de Orhei, Ilan Sor, condamnat de prima instanta la 7 ani de inchisoare in dosarul fraudei bancare de la BEM, a adus in PMAN corturi, gratare si muzica.